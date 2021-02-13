Футболист российского клуба спровоцировал массовую драку в товарищеском матче (видео)

В пятницу, 12 февраля, ФК "Крылья Советов" из Самары проводил свой товарищеский поединок на турецком сборе. Противостоял российской команде боснийский "Борац".

На 88-й минуте встречи на поле вспыхнул конфликт, после того, как футболист "Крылышек" руками толкнул соперника на газон. В итоге на поле завязалась массовая драка, которая длилась около минуты. Рефери принял решение не возобновлять встречу и зафиксировал победу россиян, которые ранее забили один гол.

Видео инцидента доступно в сети:

Opšta tuča u završnici meča Krila Sovjetov - Borac. pic.twitter.com/53wZDy8SMq — MeridianSport BiH (@bih_sport) February 12, 2021

Видео победного гола Романа Ежова:

Гол Романа Ежова в ворота «Бораца». pic.twitter.com/nfwyMGxmfr — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 12, 2021

К слову, российская команда объяснила драку между спортсменами "суперэмоциональностью" встречи.

"Матч "Крылья Советов" - "Борац" (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше", - гласит сообщение в официальном twitter российского коллектива.

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке футболистов в Узбекистане.