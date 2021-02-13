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Футболист российского клуба спровоцировал массовую драку в товарищеском матче (видео)

Футболист российского клуба спровоцировал массовую драку в товарищеском матче (видео)
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fckssamara

В пятницу, 12 февраля, ФК "Крылья Советов" из Самары проводил свой товарищеский поединок на турецком сборе. Противостоял российской команде боснийский "Борац".

На 88-й минуте встречи на поле вспыхнул конфликт, после того, как футболист "Крылышек" руками толкнул соперника на газон. В итоге на поле завязалась массовая драка, которая длилась около минуты. Рефери принял решение не возобновлять встречу и зафиксировал победу россиян, которые ранее забили один гол.

Видео инцидента доступно в сети:

Видео победного гола Романа Ежова:

К слову, российская команда объяснила драку между спортсменами "суперэмоциональностью" встречи. 

"Матч "Крылья Советов" - "Борац" (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше", - гласит сообщение в официальном twitter российского коллектива.

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке футболистов в Узбекистане.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,645

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Футбол, ФК Крылья Советов, ФК Борац.
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