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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 17 февраля
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер juventusfc

В среду, 17 февраля, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 пройдут два матча 1/8 финала.

В Португалии местный "Порту" на стадионе "Драган" примет "Ювентус", начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине этот поединок покажет телеканал "Футбол 2".

В Испании андалусийская "Севилья" на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" сыграет с немецкой "Боруссией" Дортмунд. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. В режиме-live игру покажет телеканал "Футбол 1".

Кроме того, за ходом матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первый игровой день ЛЧ в 2021 году "Барселона" была разгромлена дома, а "Ливерпуль" на нейтральном поле одолел "РБ Лейпциг".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Боруссия Д, ФК Порту, Футбол, ФК Севилья.
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