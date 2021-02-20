УПЛ: где и когда смотреть матчи 15-го тура чемпионата Украины

В субботу, 20 февраля, в чемпионате Украины стартует 15-й тур футбольного первенства 2020/21, в частности, будут сыграны сразу три матча. Лидеры первенства "Динамо" и "Шахтер" свои игры проведут в воскресенье, 21 февраля. Завершится 15-й тур в понедельник, 22 февраля, поединком "Олимпик" Донецк - "Днепр-1". С расписанием трансляций всех игр тура можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу:
20 февраля
21 февраля
22 февраля
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист УПЛ, потерявший зуб в 14-м туре, женился.