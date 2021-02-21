Роналдиньо потерял мать из-за коронавируса

Мать легенды футбола Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщает football-espana.

Сообщается, что смерть женщины связана с осложнениями после коронавируса, который обнаружили у нее в декабре 2020 года. Бразильский футболист сделал черное фото у себя в профиле в twitter.

Роналдиньо официально завершил карьеру в январе 2018 года. Последним местом работы футболиста был "Флуминенсе". За свою богатую карьеру бразильский кудесник мяча выступал в таких клубах: "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро". В составе сборной Бразилии полузащитник становился чемпионом мира, а также обладателем "Золотого мяча". Своей неповторимой техникой Роналдиньо влюбил в свою игру миллионы болельщиков по всему миру.

Весной 2020 года Роналдиньо оказался за решеткой в Парагвае за незаконное пересечение границы. В заключении легендарный футболист пробыл 171 день.