"Ингулец" и "Ворскла" обменялись спорными пенальти в матче УПЛ (видео)

В воскресенье, 21 февраля, "Ингулец" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ворсклу". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе "Ворскла", завершилась со счетом 2:2.

Номинальные хозяева вышли вперед первыми благодаря спорному пенальти, который реализовал Младен Бартулович. Во втором тайме "гости" отыгрались усилиями Руслана Степанюка, однако затем вновь пропустили гол после удара Ники Сичинавы. В итоге полтавчане вновь сумели отыграться - еще один спорный 11-метровый реализовал Владислав Кулач.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Степанюка:

Видео гола Сичинавы:

Видео гола Кулача:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот результат поднял "Ингулец" (12 очков) на 10-е место в турнирной таблице УПЛ, "Ворскла" (22 очка) - пятая. В следующем туре коллектив из Петрово отправится в гости к "Десне" (26.02.2021), а полтавчане примут "Александрию" (27.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 15-м туре в игре "Львов" - "Колос" вспыхнул языковый скандал.