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Уникальный случай в футболе: арбитр спас ворота команды от верного гола (видео)

Уникальный случай в футболе: арбитр спас ворота команды от верного гола (видео)
08:34 Сегодня Телеграф

В матче 7-го тур элитного дивизиона чемпионата Мексики между футбольными клубами "Крус Асуль" и "Толука" произошел необычайно редкий случай. Главный арбитр встречи в буквальном смысле спас одну из команд от верного гола.

Эпизод произошел на 36-й минуте матча. Футболисты "Крус Асуля" убежали в контратаку, финальным аккордом которой был удар Хонатана Родригеса по пустым воротам. Но на пути мяча оказался судья, от ноги которой мяч ушел за лицевую линию поля.

Разумеется, "Крус Асуль" всей командой набросился на арбитра с требованием засчитать мяч, который точно оказался бы в воротах, но рефери был непреклонен. По правилам, если игровой снаряд попадает в арбитра, назначается свободный удар и не более того. Хотя, безусловно, никто не будет спорить, что незабитый мяч – целиком вина судьи, который неправильно выбрал позицию.

 

Изюминки этому эпизоду добавляло еще два факта. В матче встречались команды из лидирующей группы чемпионата, а несостоявшийся гол мог серьезно повлиять на исход встречи. На тот момент счет был 2:0 в пользу "Крус Асуль" и гол Хонатана Родригеса мог попросту "закрыть вопрос" о победителе матча. Но окрыленная "помощью" арбитра "Толука" сумела сравнять счет. Однако справедливость, похоже, восторжествовала, ведь на 63-й минуте "Крус Асуль" все же забил третий гол и сумел удержать победу.

Напомним, ранее авторитетный журнал France Football назвал имя лучшего арбитра в истории футбола. По мнению издания, им стал харизматичный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина, карьера которого припала на 1988-2005 годы.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
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