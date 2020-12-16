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Назван лучший футбольный арбитр в истории, он даже работал в Украине

Назван лучший футбольный арбитр в истории, он даже работал в Украине
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Авторитетный журнал France Football, который определяет обладателя "Золотого мяча", назвал имя лучшего арбитра в истории футбола. По мнению издания, им стал харизматичный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина, карьера рефери которого припала на 1988-2005 годы.

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"Когда дело доходит до судей, первое, что приходит на ум - его фамилия. От своего дебюта в 1977 году до прощания в 2005 году Коллина писал историю футбола", - гласит сообщение France Football.

В своеобразном голосовании Пьерлуиджи опередил англичанина Кена Астона и француза Мишеля Вотро.

За свою многолетнюю карьеру Коллина отсудил свыше 200 игр в Серии А, больше ста международных матчей, включая финал чемпионата мира-2002  Германия - Бразилия (0:2). После окончания карьеры рефери итальянец получил должность в Украине, где работал куратором судейства в Федерации футбола Украины. С 2017 года он возглавлял департамент судейства ФИФА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что France Football путем голосования определил футбольную команду мечты, место в которой нашлось и Пеле, и Диего Марадоне.

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Все по теме:

Футбол, France Football, Пьерлуиджи Коллина.

Автор:

Телеграф
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