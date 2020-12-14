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France Football создал команду мечты: список легенд впечатляет

France Football создал команду мечты: список легенд впечатляет
21:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер francefootball

Авторитетный журнал France Football, который в этому году отказался от вручения "Золотого мяча", в течении дня называл лучших игроков в истории футбола по позициям. Дело дошло до нападающих и теперь мы можем лицезреть всю команду. Об этом сообщает официальный сайт издания.

Журнал выбирал игроков под схему 3-4-3. В итоге тройкой лучших нападающих в истории стали Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия) и Криштиану Роналду (Португалия). Легенды футбола Пеле (Бразилия) и Диего Марадона (Аргентина) оказались в полузащите на позиции атакующих хавбеков. Место опорников заняли Хави (Испания) и Лоттар Маттеус (ФРГ). В защите расположились Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ) и Кафу (Бразилия). Место на воротах занял Лев Яшин (СССР).

Отметим, футболистов по позициям выбирали 140 спортивных журналистов со всего мира.

Команда мечты по версии France Football:

 
 
 
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Публикация от Ballon d’Or (@francefootball)

Количество мест в "основной" команде ограничено и France Football опубликовал свою версию "второй" и "третьей" команды мечты. В список футболистов вошли:  Джанлуиджи Буффон (Италия), Карлос Алберту (Бразилия), Франко Барези (Италия), Роберто Карлос (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Андреа Пирло (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Альфредо ди Стефано (Испания), Гарринча (Бразилия), Йохан Кройф (Нидерланды), Роналдинью (Бразилия).

Вторая команда мечты от France Football:

 
 
 
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Публикация от Ballon d’Or (@francefootball)

В еще одну команду мечты от France Football вошли: Мануэль Нойер (Германия), Филипп Лам (Германия), Серхио Рамос (Испания), Пауль Брайтнер (ФРГ), Мишель Платини (Франция), Йохан Нескенс (Нидерланды), Диди (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания), Джордж Бест (Северная Ирландия), Марко ван Бастен (Нидерланды), Тьерри Анри (Франция).

Третья команда мечты от France Football:

"Телеграф" напоминает, что уже 17 декабря в онлайн-режиме пройдет церемония FIFA The Best, в ходе которой назовут лучшего футболиста 2020 года.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, France Football.

Автор:

Телеграф
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