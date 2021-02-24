Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
"Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
"Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)
Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)
Украинский день в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матчи "Ман Сити" и "Аталанты"
Украинский день в Лиге чемпионов: где и когда смотреть матчи "Ман Сити" и "Аталанты"

Молодой футболист "Аталанты" умер от рака

Молодой футболист "Аталанты" умер от рака
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм atalantabc

Во вторник, 23 февраля, в возрасте 21 года от продолжительной болезни умер футболист молодежной команды "Аталанты" Вилли Брачиано Та Би. Об этом сообщила пресс-служба бергамесков.

Сообщается, что ивуарийский футболист долгое время боролся с раком печени, но победить недуг не сумел. Свои последние дни он провел на родине в Кот-д'Ивуаре.

"Мы скорбим о преждевременной кончине нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брачиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Дорогой Вилли, покойся с миром", - гласит сообщение от "Аталанты" в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Та Би вместе с "Аталантой" выигрывал Примаверу в 2019 году. Кроме того, он успел поиграть за "Пескару".

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти кумира Шварценеггера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 167

Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
02 Ярославский заговорил о возрождении "Металлиста"
03 Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
04 "Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
05 Гольфист Тайгер Вудс серьезно пострадал в аварии: что известно о его состоянии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь