Молодой футболист "Аталанты" умер от рака

Во вторник, 23 февраля, в возрасте 21 года от продолжительной болезни умер футболист молодежной команды "Аталанты" Вилли Брачиано Та Би. Об этом сообщила пресс-служба бергамесков.

Сообщается, что ивуарийский футболист долгое время боролся с раком печени, но победить недуг не сумел. Свои последние дни он провел на родине в Кот-д'Ивуаре.

"Мы скорбим о преждевременной кончине нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брачиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Дорогой Вилли, покойся с миром", - гласит сообщение от "Аталанты" в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Та Би вместе с "Аталантой" выигрывал Примаверу в 2019 году. Кроме того, он успел поиграть за "Пескару".

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