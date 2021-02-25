Отец вратаря "Ливерпуля" погиб при странных обстоятельствах

Отец известных бразильских вратарей Алиссона и Муриэла Жозе Беккер утонул. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, тело 57-летнего мужчины обнаружили в озере недалеко от города Ринкау-ду-Инферну. Сообщается, что он плавал в районе дамбы и пропал вечером. Насильственных следов на теле Беккера-старшего обнаружено не было.

Издание oglobo утверждает, что Жозе исчез под водой после того, как прыгнул с дамбы.

ФК "Интернасьонал" за который выступали оба сына Жозе выразил свои соболезнования. "Мы с большой печалью узнали о смерти Жозе Агостиньо Беккера, отца наших бывших вратарей Алиссона и Муриэла", - гласит сообщение команды в twitter.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

Отметим, Алиссон на данный момент выступает в английском "Ливерпуле", а Муриэл защищает цвета бразильского "Флуминенсе".

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти молодого футболиста команды Серии А.