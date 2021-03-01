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В Испании арестовали бывшего президента футбольной "Барселоны": подробности

В Испании арестовали бывшего президента футбольной "Барселоны": подробности
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter

1 марта бывшего главу каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу задержали по делу о коррупции. Арест провели в рамках дела, по которому сегодня идут обыски в офисе футбольного клуба.

Об этом сообщила Cadena Ser.

Также арестовали исполнительного директора "Барселоны" Оскара Грау и ответственноого за юридические услуги Романа Гомеса Понти. 

Аресты проводятся в рамках "Барсагейта" - скандала, который спровоцировало журналистское расследование о том, что Бартомеу нанимал компанию для создания контента в социальных сетях против тех, кто критиковал руководство клуба. 

Скандал привел к увольнению нескольких директоров, Бартомеу ушел в отставку 27 октября 2020 года, когда против него подали вотум недоверия.

Стоит напомнить, что ранее во время матча финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Маккаби" 25 февраля между полузащитником "горняков" Марлосом Ромеро Бонфимом  и главным тренером команды Луишем Каштру произошел конфликт.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Испания, Барселона, Хосеп Бартомеу.
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