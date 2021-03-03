Умер известный российский комментатор, работавший в Украине

В среду, 3 марта, умер российский комментатор Матч ТВ Юрий Розанов. Об этом сообщили его коллеги в twitter.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Михаил Моссаковский.

Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021

"Альбертыч... Светлая память... Большой комментатор был. Столп профессии...", - написал Георгий Черданцев.

Альбертыч... Светлая память... Большой комментатор был. Столп профессии... — Cherdantsev (@cherdantsev) March 3, 2021

Розанов начал свою карьеру комментатор в 1996 году, пробившись на "НТВ-Плюс" через конкурс комментаторов. Специалист успел поработать и в Украине. С 1 сентября 2012 года он начал сотрудничество с "Медиа Группа Украина", однако в апреле 2014 года он покинул страну из-за "политической ситуации". В 2019 году Розанову диагностировали рак.

Вот так Розанов рассуждал о карьере Милевского в 2013 году:

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