В России олимпийский чемпион замерз насмерть

Олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов замерз до смерти. Об этом рассказал его друг Александр Евдокимов в комментарии для "Московского комсомольца".

По словам Евдокимова, полиции удалось установить череду событий, которые привели к гибели прославленного спортсмена. Он сообщил, что 9 февраля Блинов отправился в Можайск, где побывал в местном банке и супермаркете. Затем олимпийский чемпион-1980 отправился домой в Андреевское на такси. Однако водитель высадил пассажира за 500 метров от его дома из-за сильного снегопада. К сожалению, Блинов преодолеть это расстояние не сумел и замерз насмерть.

"Возвращался в Андреевское на такси. Однако до самого дома его не довезли, высадили метров за 500: как объяснил водитель, машина проехать дальше не могла из-за снежных заносов. Но эти несколько сотен метров Александру одолеть оказалось не под силу", - рассказал Евдокимов.

Блинов в 1980 году на Олимпийских играх в Москве завоевал "золото" к командном троеборье (конный спорт), а также выиграла серебряную награду в личном троеборье. О его пропаже стало известно 9 февраля.

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