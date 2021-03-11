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"Ливерпуль" вновь переиграл "РБ Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

"Ливерпуль" вновь переиграл "РБ Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)
00:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер lfc

В среду, 10 марта, "Ливерпуль" принимал "РБ Лейпциг" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча, проходившая, в Будапеште на "Пушкаш Арене", завершилась уверенно победой номинальных хозяев со счетом 2:0.

Оба гола мерсисайдцы забили во второй половине встречи. На 70-й минуте Мохаммед Салах хитрым ударом с линии штрафной поразил нижний угол вратаря гостей. Еще через 4 минуты Садио Мане замкнул прострел Ориги.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке "Ливерпуль" добыл уверенную победу, что позволило "Красным" по сумме двух матчей пробиться в следующий раунд турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 марта ПСЖ добыл приемлемый результат с "Барселоной" и также пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, ФК РБ Лейпциг.
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