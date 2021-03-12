Таблица коэффициентов УЕФА: у Украины - большие проблемы из-за поражений "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы

Поражения украинских клубов в 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 11 март, снизили коэффициенты Динамо и Шахтера в таблице УЕФА. Об этом сообщает "24 канал".

"Шахтер крупно проиграл на выезде Роме (0: 3), а Динамо дома провело невнятный матч против Вильярреала (0: 2) Динамо проиграло Вильярреалу в 1/8 финала Лиги Европы: видео. В украинских команд остается очень мало шансов на продолжение борьбы, и поединки 1/8 финала для них могут стать последними в евросезоне", - отмечают журналисты.

После поражений украинских команд, их обогнала Шотландия, которая увеличила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА. Она была впереди на 0,025, но после ничьей Рейнджерс со Славией (1: 1) увеличила этот отрыв до 0,275.

Украинские клубы должны набрать еще хотя бы 2 очка (одна победа) в текущем евросезоне и надеяться на поражение Рейнджерс в ответном матче 18 марта.

Напомним, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".