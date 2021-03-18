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Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов: где и когда смотреть
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FCPorto

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Церемония начнется в 13:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия.

В четвертьфинал Лиги чемпионов попали 8 клубов: 

  • "Бавария" (Германия)
  • "Боруссия" Дортмунд (Германия)
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Порту" (Португалия)
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция)
  • "Реал" (Испания)
  • "Челси" (Англия)

Регламент:

Жеребьевка 1/4 финала будет полностью открытой. В последующей жеребьевке 1/2 финала примут участие пары, пронумерованные с 1 по 4. Затем определят номинальных хозяев финала. Отметим, на жеребьевке не будет посева. Таким образом, команды из одной ассоциации могут попасть друг на друга. 

Календарь:

Первые четвертьфиналы пройдут 6/7 апреля, а ответные игры - 13/14 апреля.

Первые полуфиналы состоятся 27/28 апреля, а ответные матчи - 4/5 мая

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая на "Олимпийском стадионе Ататюрка", что находится в Стамбуле (Турция).

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть жеребьевку Лиги чемпионов в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, Жеребьевка Лиги Чемпионов.
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