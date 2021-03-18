Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Церемония начнется в 13:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию мероприятия.

В четвертьфинал Лиги чемпионов попали 8 клубов:

"Бавария" (Германия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Порту" (Португалия)

"Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Реал" (Испания)

"Челси" (Англия)

Регламент:

Жеребьевка 1/4 финала будет полностью открытой. В последующей жеребьевке 1/2 финала примут участие пары, пронумерованные с 1 по 4. Затем определят номинальных хозяев финала. Отметим, на жеребьевке не будет посева. Таким образом, команды из одной ассоциации могут попасть друг на друга.

Календарь:

Первые четвертьфиналы пройдут 6/7 апреля, а ответные игры - 13/14 апреля.

Первые полуфиналы состоятся 27/28 апреля, а ответные матчи - 4/5 мая

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая на "Олимпийском стадионе Ататюрка", что находится в Стамбуле (Турция).

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть жеребьевку Лиги чемпионов в прямом эфире в Украине.