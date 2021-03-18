Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов: где и когда смотреть

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. За ходом мероприятия можно будет наблюдать в прямом эфире в Украине.

В режиме-онлайн церемонию покажет телеканал "Футбол 1", начало эфира в 13:00 по киевскому времени. Кроме того, за мероприятием можно наблюдать на официальном сайте УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что в четвертьфинал Лиги чемпионов попали 8 клубов:

"Бавария" (Германия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Порту" (Португалия)

"Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Реал" (Испания)

"Челси" (Англия)

По регламенту жеребьевки любая команда может попасть на любую другую.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лига чемпионов может потерпеть кардинальных изменений в ближайшее время.