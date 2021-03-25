Футболист "Лацио" трагически погиб в ДТП

Футболист молодежной команды "Лацио" Даниэль Герини скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает francefootball.

По информации источника, вечером в среду, 24 марта, 19-летний футболист вместе с друзьями попал в страшную аварию в Риме. В результате инцидента Герини погиб, а его товарищи с тяжелыми травмами угодили в больницу.

"Мы потрясены этой болью. Президент клуба и все люди, связанные с "Лацио", находятся сейчас вместе с семьей Герини", - гласит сообщение римского клуба в twitter.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

Отметим, в 2016 году воспитанник "Лацио" оказался в "Торино", а затем игрок перебрался в "Фиорентину", где выступал за местную молодежную команду. Также игрок попробовал свои силы в СПАЛе U-19. Затем в январе 2021 года Даниэль вернулся в Рим, подписав с "Лацио" долгосрочный контракт.

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