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Футболист "Лацио" трагически погиб в ДТП

Футболист "Лацио" трагически погиб в ДТП
15:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter juvefcdotcom

Футболист молодежной команды "Лацио" Даниэль Герини скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает francefootball.

По информации источника, вечером в среду, 24 марта, 19-летний футболист вместе с друзьями попал в страшную аварию в Риме. В результате инцидента Герини погиб, а его товарищи с тяжелыми травмами угодили в больницу. 

"Мы потрясены этой болью. Президент клуба и все люди, связанные с "Лацио", находятся сейчас вместе с семьей Герини", - гласит сообщение римского клуба в twitter.

Отметим, в 2016 году воспитанник "Лацио" оказался в "Торино", а затем игрок перебрался в "Фиорентину", где выступал за местную молодежную команду. Также игрок попробовал свои силы в СПАЛе U-19. Затем в январе 2021 года Даниэль вернулся в Рим, подписав с "Лацио" долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось о смерти бывшего футболиста "Шахтера" и "Карпат".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Лацио, Футбол, Даниэль Герини.
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