В отборе на ЧМ-2022 вратарь совершил героический сейв, чтобы затем оконфузиться (видео)

В отборе на ЧМ-2022 случился конфуз с вратарем Гайаны.
В матче квалификации на чемпионат мира в зоне КОНКАКАФ Тринидад и Тобаго принимал Гайану. Эта игра завершилась со счетом 3:0, однако запомнилась болельщикам не только разгромом, но и действиями вратаря гостей Акеля Кларка.
Сначала Кларк героически отразил пенальти, попутно справившись с двумя добивании в его ворота, однако через несколько минут Акель курьезным образом в простой ситуации не сумел поймать мяч, который предательский залетел ему "домик", что привело к очередному взятию ворот.
Видео суперсейва Кларка:
#TrinidadVSGuyana
El porteeeeerooo
Trinidad 2-0 Guyana pic.twitter.com/t5q4F7NP8U
— NEXpanama (@NexPanama) March 25, 2021
Видео конфуза Кларка:
TRI pic.twitter.com/lOxddhw8oB
— NSF Vídeos (@VideosNsf) March 26, 2021
Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном сейве вратаря в Польше.