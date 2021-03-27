В отборе на ЧМ-2022 вратарь совершил героический сейв, чтобы затем оконфузиться (видео)

В отборе на ЧМ-2022 случился конфуз с вратарем Гайаны.

В матче квалификации на чемпионат мира в зоне КОНКАКАФ Тринидад и Тобаго принимал Гайану. Эта игра завершилась со счетом 3:0, однако запомнилась болельщикам не только разгромом, но и действиями вратаря гостей Акеля Кларка.

Сначала Кларк героически отразил пенальти, попутно справившись с двумя добивании в его ворота, однако через несколько минут Акель курьезным образом в простой ситуации не сумел поймать мяч, который предательский залетел ему "домик", что привело к очередному взятию ворот.

Видео суперсейва Кларка:

Видео конфуза Кларка:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном сейве вратаря в Польше.