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Бывший футболист "Интера" напал на отца и оказал сопротивление полиции (видео)

Бывший футболист "Интера" напал на отца и оказал сопротивление полиции (видео)
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter rushhourng

Бывший футболист "Интера" и сборной Колумбии Фредди Гуарин был задержан полицией. Об этом стало известно после публикации колумбийскими СМИ видео с задержанием игрока.

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Сообщается, что Фредди, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на собственных родственников. В ходе перепалки он даже избил отца. Полиция по приезду на вызов задержала футболиста, который оказал сопротивление и хотел продолжать потасовку.

Кадры с задержанием игрока были опубликованы в сети:

Ныне 34-летний Фредди выступает за местный ФК "Мильонариос". За свою европейскую карьеру Гуарин успел поиграть за "Сент-Этьен", "Порту" и "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче женской команды "Интер" был забит невероятный гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 339

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Футбол, ФК Мильонариос, Фредди Гуарин.
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