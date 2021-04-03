Бывший футболист "Интера" напал на отца и оказал сопротивление полиции (видео)

Бывший футболист "Интера" и сборной Колумбии Фредди Гуарин был задержан полицией. Об этом стало известно после публикации колумбийскими СМИ видео с задержанием игрока.

Сообщается, что Фредди, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на собственных родственников. В ходе перепалки он даже избил отца. Полиция по приезду на вызов задержала футболиста, который оказал сопротивление и хотел продолжать потасовку.

Кадры с задержанием игрока были опубликованы в сети:

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

Ныне 34-летний Фредди выступает за местный ФК "Мильонариос". За свою европейскую карьеру Гуарин успел поиграть за "Сент-Этьен", "Порту" и "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче женской команды "Интер" был забит невероятный гол.