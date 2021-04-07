Известный футболист издевательски реализовал пенальти (видео)

Известный испанский футболист Санти Касорла, выступающий за катарский "Аль-Садд" забил красивый гол с пенальти, пробив "паненкой".

В поединке 21-го тура чемпионата Катара испанский хавбек на 65-й минуте забил гол в ворота "Аль-Гарафа". 36-летний полузащитник реализовал пенальти, пробив по центру ворот с небольшой силы. Вратарь при этом гадал и завалился в угол ворот. В итоге команда Касорлы победила со счетом 0:2.

"Паненка" в исполнении Касорлы доступна в сети:

Отметим, "Аль-Садд" Касорлы уверенно лидирует в турнирной таблице катарского первенства.

За свою богатую карьеру Санти успел по играть за "Вильярреал", "Рекреативо", "Малагу" и лондонский Арсенал".

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