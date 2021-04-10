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В Аргентине футболист забил блестящий гол бисиклетой (видео)

В Аргентине футболист забил блестящий гол бисиклетой (видео)
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter SanLorenzo

В матче Кубка Профессиональной лиги Аргентины "Платенсе" - "Сан Лоренсо" был забит один из красивейших голов ударом через себя в текущем сезоне.

В Серии А футболист забил умопомрачительный гол через себя (видео)

При счете 2:2 аргентинский защитник гостей Габриэль Рохас принял мяч на грудь в районе линии штрафной, а затем ударом через себя переправил круглого в ворота - кипер хозяев отразить такую красоту не сумел. Под занавес поединка "Сан Лоренсо" забил еще один мяч и добыл победу со счетом 2:4.

Видео гола Рохаса доступно в сети:

Этот успех позволил "Сан Лоренсо" подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины (группа А), "Платенсе" - предпоследний. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о голе бисиклетой в исполнении профессиональной футболистки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 237

Все по теме:

Футбол, Гол, ФК Сан-Лоренсо, ФК Габриэль Рохас, ФК Платенсе.
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