Экс-тренер "Шахтера" решил покинуть "Рому"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека решил покинуть команду по окончании сезона 2020/21. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, португальский специалист вне зависимости от результатов команды принял решение попрощаться с "Волками". Отметим у наставника с римлянами есть опция о пролонгации соглашения на один год, если "Рома" по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов. Однако Фонсека хочет покинуть клуб из-за отсутствия постоянной поддержки со стороны руководителей команды.

Издание отмечает, что новым местом работы Паулу станет либо "Наполи", либо представитель АПЛ, либо команда из французской Лиги 1.

На данный момент "Рома" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставание от зоны ЛЧ становит 7 очков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за ситуацией с Фонсекой следит "Шахтер", которым ранее руководил португалец.