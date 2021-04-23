Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в нападении на двух женщин - ему грозит реальный срок

Бывшего игрока футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и действующего тренера сборной Уэльса Райана Гиггза обвинили в насилии в отношении двух женщин.

Об этом пишет BBC.

Установлено, что в ноябре 2020 года он, находясь в городе Солфорд на северо-западе Англии, совершил нападение на 20-летнюю женщину, а также нанес телесные повреждения 30-летней женщине.

В настоящее время его выпустили под залог. Рассмотрение его дела состоится 28 апреля.

В Футбольной ассоциации Уэльса (FAW) указали, что на чемпионате Европы "Уэльсом" будет руководить помощник менеджера Роберт Пейдж.

Как сообщалось ранее, УЕФА приняла решение по исключению испанского Бильбао и ирландского Дублина из списка городов, где будут проводиться футбольные матчи Евро-2020.