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Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в нападении на двух женщин - ему грозит реальный срок

Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в нападении на двух женщин - ему грозит реальный срок
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывшего игрока футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и действующего тренера сборной Уэльса Райана Гиггза обвинили в насилии в отношении двух женщин. 

Об этом пишет BBC

Установлено, что в ноябре 2020 года он, находясь в городе Солфорд на северо-западе Англии, совершил нападение на 20-летнюю женщину, а также нанес телесные повреждения 30-летней женщине.

В настоящее время его выпустили под залог. Рассмотрение его дела состоится 28 апреля.

В Футбольной ассоциации Уэльса (FAW) указали, что на чемпионате Европы "Уэльсом" будет руководить помощник менеджера Роберт Пейдж. 

Как сообщалось ранее, УЕФА приняла решение по исключению испанского Бильбао и ирландского Дублина из списка городов, где будут проводиться футбольные матчи Евро-2020.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Футбол, Манчестер Юнайтед, Райан Гиггз.
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