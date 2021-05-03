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Продержался чуть больше двух месяцев: тренер донецкого "Олимпика" покинул клуб после череды поражений

Продержался чуть больше двух месяцев: тренер донецкого "Олимпика" покинул клуб после череды поражений
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф фото: ФК "Олимпик"

После поражения с ФК "Ингулец", руководство ФК "Олимпик" приняло решение освободить главного тренера Юрия Калитвинцева от занимаемой должности, несмотря на то, что в это кресло он сел в феврале этого года.

Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон. 52-летний Калитвинцев, который был тренером футбольной команды чуть более двух месяцев,  его подопечные провели 10 матчей в Украинской премьер-лиге (УПЛ). В них они потерпели 8 поражений, 1 раз сыграли вничью и добыли 1 победу.

Кроме Калитвинцева, из состава футбольной команды ушли его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физической подготовке Антон Дяченко.

Нового тренера команды объявят во вторник, 4 мая.

Напомним. дебют Калитвинцева на тренерском мостике "Олимпика" состояся против "Миная" 28 февраля.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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ФК Олимпик, Фото, Юрий Калитвинцев.
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