Продержался чуть больше двух месяцев: тренер донецкого "Олимпика" покинул клуб после череды поражений

После поражения с ФК "Ингулец", руководство ФК "Олимпик" приняло решение освободить главного тренера Юрия Калитвинцева от занимаемой должности, несмотря на то, что в это кресло он сел в феврале этого года.

Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон. 52-летний Калитвинцев, который был тренером футбольной команды чуть более двух месяцев, его подопечные провели 10 матчей в Украинской премьер-лиге (УПЛ). В них они потерпели 8 поражений, 1 раз сыграли вничью и добыли 1 победу.

Кроме Калитвинцева, из состава футбольной команды ушли его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физической подготовке Антон Дяченко.

Нового тренера команды объявят во вторник, 4 мая.

Напомним. дебют Калитвинцева на тренерском мостике "Олимпика" состояся против "Миная" 28 февраля.