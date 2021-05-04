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"Манчестер Сити" - ПСЖ: Марез сделал дубль, голевую контратаку начал Зинченко (видео)

"Манчестер Сити" - ПСЖ: Марез сделал дубль, голевую контратаку начал Зинченко (видео)
Обновлено 23:45 Вт, 4 Май 2021 Телеграф Фото: Twitter mancity

"Манчестер Сити" удвоил преимущество в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона 2020/21. Алжирский футболист Рияд Марез оформил дубль, а голевую атаку "Горожан" начал украинец Александр Зинченко.

"Ман Сити" - ПСЖ: онлайн ответного полуфинала Лиги чемпионов

На 63-й минуте поединка МС защищался. Мяч вблизи штрафной хозяев после отскока отлетел на Зинченко, который решил выбить круглого подальше в направлении Де Брюйне. Бельгиец не без проблем принял мощную передачу от украинца, а затем перепасовался с Фоденом. В итоге англичанин оказался с мячом на левом фланге, а затем исполнил прострел на Мареза, который легко в касание переправил круглого в ворота.

Видео второго гола Мареза:

"Телеграф" напоминает, что в первом взятии ворот парижан также поучаствовал Зинченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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