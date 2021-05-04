"Манчестер Сити" - ПСЖ: Марез сделал дубль, голевую контратаку начал Зинченко (видео)

"Манчестер Сити" удвоил преимущество в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона 2020/21. Алжирский футболист Рияд Марез оформил дубль, а голевую атаку "Горожан" начал украинец Александр Зинченко.

На 63-й минуте поединка МС защищался. Мяч вблизи штрафной хозяев после отскока отлетел на Зинченко, который решил выбить круглого подальше в направлении Де Брюйне. Бельгиец не без проблем принял мощную передачу от украинца, а затем перепасовался с Фоденом. В итоге англичанин оказался с мячом на левом фланге, а затем исполнил прострел на Мареза, который легко в касание переправил круглого в ворота.

Видео второго гола Мареза:

"Телеграф" напоминает, что в первом взятии ворот парижан также поучаствовал Зинченко.