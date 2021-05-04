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"Ман Сити" - ПСЖ: онлайн ответного полуфинала Лиги чемпионов

"Ман Сити" - ПСЖ: онлайн ответного полуфинала Лиги чемпионов
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mancity

Во вторник, 4 мая, "Манчестер Сити" в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов сезона 2020/21 примет ПСЖ. Встреча состоится в Англии на стадионе "Сити оф Манчестер", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру судейская бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кейперсом. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в ходе которой здесь оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов игры.

"Манчестер Сити" -:- ПСЖ

Начало - в 22:00

(Первый матч 2:1)

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке между командами МС вырвал победу во втором тайме, забив парижанам два нелепых гола. Украинский левый защитник "Горожан" Александр Зинченко по итогам этой встречи попал в команду недели Лиги чемпионов.

Отметим, накануне игры "Манчестер Сити" разобрался с "Кристал Пэлас" и приблизился к чемпионству в АПЛ. ПСЖ, в свою очередь, победил "Ланс" (2:1), однако идет лишь вторым в Лиге 1.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Манчестер Сити" - ПСЖ в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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