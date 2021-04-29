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Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по итогам первых полуфиналов

Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по итогам первых полуфиналов
17:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко своей игрой в первом полуфинале ЛЧ с ПСЖ удостоился попадания в команду недели Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. 

ПСЖ - "Манчестер Сити": Де Брейне забил феноменальный гол после передачи Зинченко (видео)

Команда недели Лиги чемпионов по итогам первых полуфиналов:

Зинченко вышел на замену в составе МС вместо Жоау Канселу во втором тайме и практически сразу отдал голевую передачу на Кевина Де Брейне, который ударом-навесом поразил ворота Кейлора Наваса. К слову, бельгиец также оказался в команде недели ЛЧ. Отметим, МС добыл гостевую победу над парижанами со счетом 1:2.

"Телеграф" напоминает, что в другом полуфинале "Реал" и "Челси" свели матч к ничьей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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