ПСЖ - "Манчестер Сити": Де Брейне забил феноменальный гол после передачи Зинченко (видео)

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне сравнял счет в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов с ПСЖ.

На 64-й минуте поединка, что проходит в Париже, подача бельгийца в момент превратилась в удар, а зазевавшийся Кейлор Навас допустил голевой ляп. Получив мяч от Александра Зинченко, Де Брейне исполнил навес в чужую штрафную, который впрочем не нашел адресата, однако бельгиец закрутил мяч таким образом, что круглый залетел в ворота.

Видео гола Кевина Де Брейне в матче ПСЖ - "Манчестер Сити":

"Телеграф" напоминает, что счет в игре открыл капитан ПСЖ Маркиньос, который головой удачно замкнул навес Анхеля Ди Марии с углового.