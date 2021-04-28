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ПСЖ - "Манчестер Сити": Де Брейне забил феноменальный гол после передачи Зинченко (видео)

ПСЖ - "Манчестер Сити": Де Брейне забил феноменальный гол после передачи Зинченко (видео)
23:36 Ср, 28 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter mancity

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне сравнял счет в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов с ПСЖ.

ПСЖ - "Ман Сити": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

На 64-й минуте поединка, что проходит в Париже, подача бельгийца в момент превратилась в удар, а зазевавшийся Кейлор Навас допустил голевой ляп. Получив мяч от Александра Зинченко, Де Брейне исполнил навес в чужую штрафную, который впрочем не нашел адресата, однако бельгиец закрутил мяч таким образом, что круглый залетел в ворота.

Видео гола Кевина Де Брейне в матче ПСЖ - "Манчестер Сити":

"Телеграф" напоминает, что счет в игре открыл капитан ПСЖ Маркиньос, который головой удачно замкнул навес Анхеля Ди Марии с углового.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Кевин Де Брейне.
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