ПСЖ вышел вперед в полуфинале ЛЧ с "Ман Сити": видео гола

Бразильский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос открыл счет в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2020/21 против "Манчестер Сити".

Во встрече, что проходит в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", банальный угловой привел к голу. На 15-й минуте поединка Анхель Ди Мария исполнил подачу со стандарта, а Маркиньос перевесел всех в воздухе, и мощным ударом головой переправил мяч в сетку ворот - без шансов для Эдерсона.

Видео гола Маркиньоса в матче ПСЖ - "Манчестер Сити":

В текущем сезоне 26-летний Маркиньос провел 33 матча за ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ сделал Лионелю Месси заманчивое предложение.