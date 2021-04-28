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ПСЖ вышел вперед в полуфинале ЛЧ с "Ман Сити": видео гола

ПСЖ вышел вперед в полуфинале ЛЧ с "Ман Сити": видео гола
22:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter psg_inside

Бразильский центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос открыл счет в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2020/21 против "Манчестер Сити".

ПСЖ - "Ман Сити": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

Во встрече, что проходит в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", банальный угловой привел к голу. На 15-й минуте поединка Анхель Ди Мария исполнил подачу со стандарта, а Маркиньос перевесел всех в воздухе, и мощным ударом головой переправил мяч в сетку ворот - без шансов для Эдерсона. 

Видео гола Маркиньоса в матче ПСЖ - "Манчестер Сити":

В текущем сезоне 26-летний Маркиньос провел 33 матча за ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ сделал Лионелю Месси заманчивое предложение

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Маркиньос.
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