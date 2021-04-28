ПСЖ сделал предложение Месси, от которого тот не может отказаться

Французский "Пари Сен-Жермен" сделал предложение аргентинскому футболисту "Барселоны" Лионелю Месси. Об этом сообщает TNT Sports.

По информации источника, парижане предлагают Месси двухгодичное соглашение с возможностью продление еще на один сезон. Финансовая сторона данного контракта на высоте, однако подробностей не сообщается. В ПСЖ считают предложенные аргентинцу условия фантастическими.

В сезоне 2020/21 Месси принял участие в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах, записав на свой счет 33 гола и 14 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца с "Блаугранас" истекает этим летом.

"Телеграф" напоминает, что недавно Лионель привел "Барселону" к победе в Кубке Короля-2021. После игры каталонские футболисты выстроились в очередь, чтобы сделать фото со своим капитаном.