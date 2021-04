Месси и его "фанаты": игроки "Барселоны" выстроились в очередь для фото с капитаном (видео)

"Барселона" выиграла Кубок Короля-2021, победив в финале турнира "Атлетик" (Бильбао). После матча лидер "Сине-гранатовых" Лионель Месси был нарасхват.

После церемонии награждения Месси пришлось поработать манекеном, ведь каждый игрок "Барселоны" решил сфотографироваться с главной звездой и капитаном клуба. Видео с Месси и его "фанатами" стало вирусным в сети.

Как игроки "Барселоны" эксплуатировали Месси после матча:

Everyone wants a picture with Messi pic.twitter.com/xjI2rV9cNC

— Barça Pictures #14 (@Barca__pictures) April 17, 2021