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Месси и его "фанаты": игроки "Барселоны" выстроились в очередь для фото с капитаном (видео)

Месси и его "фанаты": игроки "Барселоны" выстроились в очередь для фото с капитаном (видео)
13:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram leomessi

"Барселона" выиграла Кубок Короля-2021, победив в финале турнира "Атлетик" (Бильбао). После матча лидер "Сине-гранатовых" Лионель Месси был нарасхват. 

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После церемонии награждения Месси пришлось поработать манекеном, ведь каждый игрок "Барселоны" решил сфотографироваться с главной звездой и капитаном клуба. Видео с Месси и его "фанатами" стало вирусным в сети.

Как игроки "Барселоны" эксплуатировали Месси после матча:

Отметим, в игре за Кубок Испании-2021 Месси был лучшим на поле, забив два феноменальных гола. Для Лионеля этот трофей стал 35-м в карьере, а "Барселона" в 31 раз выиграла Кубок Короля.

"Телеграф" напоминает, что "Барселона" потеряла шансы возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании, проиграв в последнем туре "Реалу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 378

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, ФК Атлетик Б.
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