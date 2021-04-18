Месси и его "фанаты": игроки "Барселоны" выстроились в очередь для фото с капитаном (видео)

"Барселона" выиграла Кубок Короля-2021, победив в финале турнира "Атлетик" (Бильбао). После матча лидер "Сине-гранатовых" Лионель Месси был нарасхват.

После церемонии награждения Месси пришлось поработать манекеном, ведь каждый игрок "Барселоны" решил сфотографироваться с главной звездой и капитаном клуба. Видео с Месси и его "фанатами" стало вирусным в сети.

Как игроки "Барселоны" эксплуатировали Месси после матча:

Everyone wants a picture with Messi pic.twitter.com/xjI2rV9cNC — Barça Pictures #14 (@Barca__pictures) April 17, 2021

Отметим, в игре за Кубок Испании-2021 Месси был лучшим на поле, забив два феноменальных гола. Для Лионеля этот трофей стал 35-м в карьере, а "Барселона" в 31 раз выиграла Кубок Короля.

"Телеграф" напоминает, что "Барселона" потеряла шансы возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании, проиграв в последнем туре "Реалу".