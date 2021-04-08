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"Мы страдали от Месси": капитан "Реала" сделал признание

"Мы страдали от Месси": капитан "Реала" сделал признание
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sergioramos

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос сделал неожиданное признание на счет капитана "Барселоны" Лионеля Месси. По словам 35-летнего центрбека, аргентинский нападающий здорово потрепал "Сливочных" за годы своих выступлений в стане каталонцев. Рамос считает, что фактор Месси сыграл решающую роль в борьбе за титулы в Испании.

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"Все эти годы мы страдали от Месси. Возможно, если бы у "Барселоны" не было его, мы бы выиграли больше титулов",  - приводит слова Рамоса marca

Кроме того, Рамос поведал, что бороться с "Барселоной" было тяжело даже после прихода в клуб такого топового наставника как Жозе Моуринью.

"У нас был такой великий тренер, как Моуринью, но нам было трудно их обыграть", - добавил испанец.

Отметим, на внутренней арене каталонцы в последнее время значительно превосходят мадридцев в количестве титулов. "Барселона" за времена выступлений Месси 10 раз становилась чемпионом Испании, а "Реал" - всего пять. Кроме того, каталонцы шесть раз выигрывали Кубок Короля, у Сливочных - два титула.

"Телеграф" напоминает, что 10 апреля "Реал" сыграет с "Барселоной" в чемпионате Испании. В этой игре не сможет принять участие Серхио Рамос.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Серхио Рамос, ФК Реал, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Ла Лига.
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