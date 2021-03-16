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Месси установил умопомрачительный бомбардирский рекорд (видео)

Месси установил умопомрачительный бомбардирский рекорд (видео)
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В понедельник, 15 марта, каталонская "Барселона" принимала "Уэску" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:1. Лидер "Сине-гранатовых" Лионель Месси забил два гола и установил бомбардирский рекорд.

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"Барселона" без проблем разобралась с последней командой Примеры. За каталонцев забивали Антуан Гризманн, Оскар Мингеса и дублем выстрелил Месси. Гости сумели отметиться лишь раз - Рафаэль Мир Висенте реализовал пенальти в конце первого тайма. Для Лионеля забитые мячи в этом матче стали 20-м и 21-м в текущем сезоне Ла Лиги. Таким образом, аргентинец установил рекорд, забив 20 и более голов за один сезон в течении 13 кампаний подряд.

Видеообзор матча "Барселона" - "Уэска" (переход на Youtube):

Этот успех позволил "Барселоне" подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Уэска" - последняя. В следующем туре "Блаугранас" сыграют в гостях с "Реалом Сосьедад" (21.03.2021), а "Оскенцы" примут "Осасуну" (20.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Барселона" разобралась с "Осасуной" (0:2), а "Уэска" проиграла "Сельте" (3:4).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов, сыграв вничью с ПСЖ. В этом поединке Месси забил роскошный гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лионель Месси, Футбол.
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