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"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании (видео)

"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании (видео)
Обновлено 00:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 3 марта, "Барселона" принимала "Севилью" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании-2021. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась в основное время со счетом 2:0, а в экстра-таймах каталонцы дожали нервионцев и победили с итоговым счетом 3:0.

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"Барселона" провела блестящий поединок и уже с первых минут начала давление на ворота Вацлика. Нна 12-й минуте Усман Дембеле соорудил гол-шедевр, неожиданно пробив издали с правой. Андалусийцы выжидали и свой момент получили. На 73-й минуте Лукас Окампос не реализовал пенальти - тер Штеген оформил блестящий сейв. Расплата для "Севильи" пришла уже в компенсированное время. Гризманн навесил на Жерара Пике, а тот головой переправил мяч в угол ворот гостей. К тому времени опорник андалусийцев Фернандо Режес уже получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. В дебюте первого экстра-тайма "Сине-гранатовые" вышли вперед усилиями нападающего Мартина Брэйтуэйта, который головой переправил мяч в ворота Вацлика после навеса Альбы.

Видео гола Дембеле:

Видео гола Пике:

Видео гола Брэйтуэйта:

Видео незабитого пенальти Окампоса:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что первый поединок между командами завершился победой "Севильи" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Кубка Испании-2021 пробилась "Барселона". В другой полуфинальной паре встречаются "Леванте" и "Атлетик", которые свою ответную игру проведут 4 марта. Финальная встреча состоится в Севилье 17 апреля. 

Примечательно, что из-за коронавируса все еще не был сыгран финальный матч за Кубок Испании-2020. Решающий кубковая встреча прошлого сезона состоится 3 апреля и в ней сыграют "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

После такого камбэка возникает вопрос, а смогут ли повторить подобное каталонцы в Лиге чемпионов? Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 "Барселона" крупно проиграла ПСЖ с разницей в три мяча. Ответная игра состоится 10 марта в Париже.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Футбол, ФК Севилья, Кубок Испании.
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