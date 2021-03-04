"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании (видео)

В среду, 3 марта, "Барселона" принимала "Севилью" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании-2021. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась в основное время со счетом 2:0, а в экстра-таймах каталонцы дожали нервионцев и победили с итоговым счетом 3:0.

"Барселона" провела блестящий поединок и уже с первых минут начала давление на ворота Вацлика. Нна 12-й минуте Усман Дембеле соорудил гол-шедевр, неожиданно пробив издали с правой. Андалусийцы выжидали и свой момент получили. На 73-й минуте Лукас Окампос не реализовал пенальти - тер Штеген оформил блестящий сейв. Расплата для "Севильи" пришла уже в компенсированное время. Гризманн навесил на Жерара Пике, а тот головой переправил мяч в угол ворот гостей. К тому времени опорник андалусийцев Фернандо Режес уже получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. В дебюте первого экстра-тайма "Сине-гранатовые" вышли вперед усилиями нападающего Мартина Брэйтуэйта, который головой переправил мяч в ворота Вацлика после навеса Альбы.

Видео гола Дембеле:

Видео гола Пике:

Видео гола Брэйтуэйта:

Видео незабитого пенальти Окампоса:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что первый поединок между командами завершился победой "Севильи" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Кубка Испании-2021 пробилась "Барселона". В другой полуфинальной паре встречаются "Леванте" и "Атлетик", которые свою ответную игру проведут 4 марта. Финальная встреча состоится в Севилье 17 апреля.

Примечательно, что из-за коронавируса все еще не был сыгран финальный матч за Кубок Испании-2020. Решающий кубковая встреча прошлого сезона состоится 3 апреля и в ней сыграют "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

После такого камбэка возникает вопрос, а смогут ли повторить подобное каталонцы в Лиге чемпионов? Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 "Барселона" крупно проиграла ПСЖ с разницей в три мяча. Ответная игра состоится 10 марта в Париже.