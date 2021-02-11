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"Барселона" проиграла "Севилье" в первом полуфинале Кубка Испании (видео)

"Барселона" проиграла "Севилье" в первом полуфинале Кубка Испании (видео)
Обновлено 00:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 10 февраля, "Севилья" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании-2021 принимала "Барселону". Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

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Победу андалусийцам принесли точные выстрелы Жюля Кунде на 25-й минуте и Ивана Ракитича на 85-й минуте. Хорват, который долгое время пробыл в "Барселоне", свой забитый мяч не праздновал. 

Видео гола Кунде:

Видео гола Ракитича:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в четвертьфинале турнира "Барселона" прошла "Гранаду", а "Севилья" переиграла "Альмерию" (0:1). Ответный полуфинальный поединок между командами состоится 3 марта. Примечательно, что 27 февраля каталонцы и андалусийцы сыграют еще и в чемпионате Испании. Вторую путевку в финал определят "Атлетик" и "Леванте", которые свою первую полуфинальную дуэль проведут 11 февраля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, ФК Севилья, Кубок Испании.
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