Футболист "Барселоны" забил гол-красавец и купил эксклюзивный спорткар за € 250 тысяч

Португальский футболист Франсиску Тринкан, выступающий на позиции форварда в "Барселоне", сделал себе подарок после матча с "Бетисом".

В Instagram испанского автодилера стало доступно фото, на котором 21-летний Тринкан принимает доставку суперкара Lamborghini Huracan EVO, базовая комплектация которого стоит € 250 тысяч (8 275 000 гривен).

"Совершенно особая доставка захватывающего Lamborghini Huracan EVO футболисту "Барселоны" Тринкану. Наслаждайся!" - гласит сообщение под фото.

Отметим, в прошлый уик-энд Тринкан стал настоящим героем "Барселоны", вырвав для своей команды победу над "Бетисом" блестящим дальним ударом. В текущем сезоне Франсиску, перешедший в "Барселону" из "Браги" в августе 2020 года за € 31 млн, сыграл за каталонцев 27 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-игрок "Барселоны" превзошел рекорд Криштиану Роналду в Примере.