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Футболист "Барселоны" забил гол-красавец и купил эксклюзивный спорткар за € 250 тысяч

Футболист "Барселоны" забил гол-красавец и купил эксклюзивный спорткар за € 250 тысяч
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм jmautomocion

Португальский футболист Франсиску Тринкан, выступающий на позиции форварда в "Барселоне", сделал себе подарок после матча с "Бетисом". 

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В Instagram испанского автодилера стало доступно фото, на котором 21-летний Тринкан принимает доставку суперкара Lamborghini Huracan EVO, базовая комплектация которого стоит € 250 тысяч (8 275 000 гривен).

"Совершенно особая доставка захватывающего Lamborghini Huracan EVO футболисту "Барселоны" Тринкану. Наслаждайся!" - гласит сообщение под фото.

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Отметим, в прошлый уик-энд Тринкан стал настоящим героем "Барселоны", вырвав для своей команды победу над "Бетисом" блестящим дальним ударом. В текущем сезоне Франсиску, перешедший в "Барселону" из "Браги" в августе 2020 года за € 31 млн, сыграл за каталонцев 27 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-игрок "Барселоны" превзошел рекорд Криштиану Роналду в Примере.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Футбол, Lamborghini Huracаn Evо, Франсиску Тринкан.
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