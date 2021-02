Суарес побил рекорд Роналду (видео)

В понедельник, 8 февраля, "Атлетико" в рамках матча 22-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал "Сельту". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась голевой ничьей 2:2.

Оба гола за мадридцев записал на свой счет Луис Суарес, от которого "Барселона" избавилась в начале сезона. Для опытного уругвайского форварда эти мячи стали 15-м и 16-м голами в Примере. Таким образом, 34-летний нападающий побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в стартовых 17-и поединках Ла Лиги в 21-м веке. Результат КриРо - 15 голов в дебютном сезоне за "Реал". Об этом сообщает OptaJose в twitter.

16 - Luis Suárez has scored 16 goals in his first 17 games for Atlético de Madrid in LaLiga, becoming the fastest player to reach 16 goals for the same club in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo - 15 goals for Real Madrid in 2009/10). Amazing. pic.twitter.com/wHbLRFdA7P

— OptaJose (@OptaJose) February 8, 2021