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Суарес побил рекорд Роналду (видео)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atleti

В понедельник, 8 февраля, "Атлетико" в рамках матча 22-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал "Сельту". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась голевой ничьей 2:2.

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Оба гола за мадридцев записал на свой счет Луис Суарес, от которого "Барселона" избавилась в начале сезона. Для опытного уругвайского форварда эти мячи стали 15-м и 16-м голами в Примере. Таким образом, 34-летний нападающий побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в стартовых 17-и поединках Ла Лиги в 21-м веке. Результат КриРо - 15 голов в дебютном сезоне за "Реал". Об этом сообщает OptaJose в twitter.

Отметим, этот результат оставил "Атлетико" (51 очко) на первой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, "Сельта" (26 очков) - десятая. В следующем туре "Матрасники" отправятся в гости к "Гранаде" (13.02.2021), а "Кельты" примут "Эльче" (12.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" обыграла "Бетис" благодаря "голевому промаху" Гризманна.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Атлетико М, Футбол, ФК Сельта, Луис Суарес.
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