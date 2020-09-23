Суарес расплакался, покидая Барселону (Видео)

Уругвайский нападающий Барселоны Луис Суарес не сдержал эмоций, уезжая с тренировочной базы команды.

"Луис Суарес плакал, покидая тренировочное поле Барселоны. Он переходит в Атлетико Мадрид и это подтверждено, - утверждает журналист Фабрицио Романо в Twitter, прикрепив видео, как игрок каталонского суперклуба покидает пределы базы команды на автомобиле.

Y aquí el vídeo. A las 14h TODAS las imágenes en @ElGolazoDeGol @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/MnvJRHqdLC — Alex Pintanel (@alexpintanel) September 23, 2020

В ближайшее время игрок присоединится к Атлетико, хотя ранее 33-летний футболист хотел попасть в Ювентус. Сделка с Юве сорвалась из-за проваленного Суаресом теста на знание итальянского языка. Текущая трансферная стоимость Луиса оценивается в €28 млн.

В сезоне 2019/20 Суарес в общей сложности провел 38 игр за Барсу, отметившись 21 голом и 12 результативными передачами.

Ранее Телеграф сообщал, что основной игрок Барселоны перебрался в Милан.