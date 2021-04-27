ПСЖ - "Ман Сити": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

В среду, 28 апреля, ПСЖ в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов примет "Манчестер Сити". Встреча состоится в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры, в ходе которой в этой статье оперативно будут добавлены видео голов, а также лучших моментов поединка.

ПСЖ -:- "Манчестер Сити"

(Начало в 22:00)

Парк-де-Пренс - Париж

Полуфинал, 1-й матч

Команды подходят к игре после побед на внутренней арене. Парижане в борьбе за титул в Лиге 1 обыграли "Мец" (1:3), а "Горожане" выиграли первый титул в 2021 году, победив в финале Кубка английской лиги "Тоттенхэм". Оба клуба борются за победу во внутренних чемпионатах, однако только триумф в Лиге чемпионов сделает сезон для суперклубов успешным.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру ПСЖ - "Манчестер Сити", а также о котировках букмекеров на это противостояние.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал главного еврокубка МС в двухматчевой дуэли переиграл "Боруссию" Д, а ПСЖ в тяжелом противостоянии одолел "Баварию".