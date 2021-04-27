ПСЖ - "Ман Сити": букмекеры определили фаворита первого полуфинала Лиги чемпионов

В среду, 28 апреля, состоится первая игра между ПСЖ и "Манчестер Сити" в рамках второго полуфинала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, парижский суперклуб является аутсайдером противостояния, несмотря на статус хозяина поединка. На победу манчестерского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,20, а успех парижан оценивается всего в 3,40. Ничья маловероятна - 3,80.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Манчестер Сити" (данные за 27 апреля):
"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал ЛЧ "Ман Сити" прошел "Боруссию" Д, а "ПСЖ" благодаря правилу выездного гола выбил "Баварию". Отметим, накануне матча с парижанами "Горожане" выиграли свой первый трофей в 2021 году. "Пари Сен-Жермен", в свою очередь, добыл победу в матче Лиги 1 с "Мецом" (1:3).