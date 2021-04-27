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ПСЖ - "Ман Сити": букмекеры определили фаворита первого полуфинала Лиги чемпионов

ПСЖ - "Ман Сити": букмекеры определили фаворита первого полуфинала Лиги чемпионов
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter psg_inside

В среду, 28 апреля, состоится первая игра между ПСЖ и "Манчестер Сити" в рамках второго полуфинала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.

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По мнению специалистов, парижский суперклуб является аутсайдером противостояния, несмотря на статус хозяина поединка. На победу манчестерского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,20, а успех парижан оценивается всего в 3,40. Ничья маловероятна - 3,80.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Манчестер Сити" (данные за 27 апреля):

  • Пари-Матч: (победа "ПСЖ" 3,35 - ничья 3,75 - победа "Манчестер Сити" 2,12)
  • Фаворит: ( 3,40 - 3,80 - 2.20)
  • William Hill: (3,20 - 3,70 - 2,15)

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал ЛЧ "Ман Сити" прошел "Боруссию" Д, а "ПСЖ" благодаря правилу выездного гола выбил "Баварию". Отметим, накануне матча с парижанами "Горожане" выиграли свой первый трофей в 2021 году. "Пари Сен-Жермен", в свою очередь, добыл победу в матче Лиги 1 с "Мецом" (1:3).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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