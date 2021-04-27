ПСЖ - "Ман Сити": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 28 апреля, "Пари Сен-Жермен" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимает "Манчестер Сити". Встреча состоится в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч ПСЖ - "Ман Сити" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом встречи в режиме-live можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" также будет вести онлайн-трансляцию полуфинала ЛЧ, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут появляться видео лучших моментов поединка.

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала ЛЧ "Ман Сити" в двухматчевой дуэли обыграл "Боруссию" Д, а "ПСЖ" взял реванш за поражение в финале 2019/20 у "Баварии".

Накануне поединка букмекеры сделали свой прогноз на игру ПСЖ - "Манчестер Сити".