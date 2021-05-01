"Ман Сити" с Зинченко сделал еще один шаг к чемпионству (видео)

В субботу, 1 мая, "Кристал Пэлас" в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в пригороде Лондона на стадионе "Селхерст Парк", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

Победу гостям принесли точные выстрелы Серхио Агуэро и Феррана Торреса. Украинец Александр Зинченко появился на поле во втором тайме, заменив Фернандиньо.

Видео гола Агуэро:

Видео гола Торреса:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат упрочил лидерство "Ман Сити" (80 очков) в турнирной таблице АПЛ, "Кристал Пэлас" (38 очков) - 13-й. В следующем туре "Горожане" примут "Челси" (08.05.2021), а "Орлы" сыграют на выезде с "Шеффилдом" (08.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов. По итогам этой встречи Зинченко попал в команду недели ЛЧ.