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"Ман Сити" с Зинченко сделал еще один шаг к чемпионству (видео)

"Ман Сити" с Зинченко сделал еще один шаг к чемпионству (видео)
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Фото: ФК Манчестер Сити

В субботу, 1 мая, "Кристал Пэлас" в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в пригороде Лондона на стадионе "Селхерст Парк", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

"Ман Сити" с Зинченко обыграл "Астон Виллу", пропустив гол на 20-й секунде (видео)

Победу гостям принесли точные выстрелы Серхио Агуэро и Феррана Торреса. Украинец Александр Зинченко появился на поле во втором тайме, заменив Фернандиньо.

Видео гола Агуэро:

Видео гола Торреса:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат упрочил лидерство "Ман Сити" (80 очков) в турнирной таблице АПЛ, "Кристал Пэлас" (38 очков) - 13-й. В следующем туре "Горожане" примут "Челси" (08.05.2021), а "Орлы" сыграют на выезде с "Шеффилдом" (08.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов. По итогам этой встречи Зинченко попал в команду недели ЛЧ

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 195

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Кристал Пэлас.
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