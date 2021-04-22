"Ман Сити" с Зинченко обыграл "Астон Виллу", пропустив гол на 20-й секунде (видео)

В среду, 21 апреля, "Астон Вилла" в рамках матча 32 тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимала "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Уже на первой минуте встречи гости пропустили гол после выстрела Джона МакГина. На это "Горожане" ответили точными ударами от Фила Фодена и Родри. Примечательно, что соперники доигрывали матч вдесятером после удалений Джона Стоунза (МС) и Кэша Мэтти (АВ). Украинский левый защитник "Ман Сити" Александр Зинченко провел полный матч.

Это поражение оставило "Астон Виллу" (44 очка) на 11 месте в турнирной таблице АПЛ, "Ман Сити" (77 очков) - первый. В следующем тури бирмингемцы сыграют дома против "Вест Бромвича" (25.04.2021), а "Горожане" проведут выездной поединок против "Кристал Пэлас" (01.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что МС был одним из создателей Суперлиги, однако проект лиги для избранных потерпел крах всего за два дня.