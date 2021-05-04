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"Ман Сити" - ПСЖ: букмекеры рассказали, кто выйдет в финал Лиги чемпионов

"Ман Сити" - ПСЖ: букмекеры рассказали, кто выйдет в финал Лиги чемпионов
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter psg_inside

Во вторник, 4 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/21 между "Ман Сити" и ПСЖ. Накануне встречи букмекеры поведали о шансах команд на выход в финал.

По мнению специалистов, однозначным фаворитом встречи в Манчестере являются хозяева, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,76. Успех французов маловероятен - 4,75, а ничья котируется коэффициентом 4,40. Отметим, выход "Горожан" в финал турнира практически решенный вопрос, считают букмекеры, которые предлагают сделать ставку на это событие с коэффициентом 1,13. Успех парижан в двухматчевой дуэли оценивается всего в 7,00.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов  "Манчестер Сити" - ПСЖ (данные за 4 мая):

  • Пари-Матч: (победа "Манчестер Сити" 1,68 - ничья 4,40 - победа "ПСЖ" 4,70)
  • Фаворит: ( 1,76 - 4,30 - 4.75)
  • William Hill: (1,70 - 4,20 - 4,60)

"Телеграф" напоминает, что в первом полуфинальном поединке "Манчестер Сити" в гостях одолел ПСЖ, забив два гола на выезде. По итогам этой встречи украинец Александр Зинченко попал в команду недели ЛЧ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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