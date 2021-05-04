"Ман Сити" - ПСЖ: где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 4 мая, английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен" в очной дуэли разыграют путевку в финал Лиги чемпионов сезона 2020/21. Ответный полуфинальный матч состоится на стадионе "Сити оф Манчестер", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине полуфинал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - ПСЖ покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за ходом игры в режиме онлайн можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавлены видео голов.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, что состоялся в Париже, английский клуб добыл выездную победу. Украинский футболист МС Александр Зинченко, выйдя на замену в той игре, оказался в команде недели ЛЧ.

Отметим, по мнению букмекеров, "Манчестер Сити" является однозначным фаворитом противостояния.