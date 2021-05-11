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"Динамо" хочет подписать 18-летнего бразильца

"Динамо" хочет подписать 18-летнего бразильца
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fanatiztv_en

Футболист "Палмейраса" Ренан Виктор да Силва в ближайшее время может пополнить ряды "Динамо", передает UOL

Шедевры Шапаренко и Миколенко - в обзоре матча "Колос" - "Динамо" (видео)

По информации источника, 18-летний центральный защитник бразильского клуба заинтересовал чемпионов Украины, которые готовы сделать предложение по футболисту в ближайшее трансферное окно. Однако сумма трансфера может стать неподъемной для "Бело-синих", ведь боссы "Палмейраса" хотят получить за перспективного игрока до € 10 млн. 

В текущем сезоне Ренан сыграл 9 матчей за взрослую команду "Палмейраса", отметившись одним голом. Его контракт с клубом действует до 1 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 750 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" заинтересовалось бразильским нападающим.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Ренан.
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