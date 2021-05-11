"Динамо" хочет подписать 18-летнего бразильца

Футболист "Палмейраса" Ренан Виктор да Силва в ближайшее время может пополнить ряды "Динамо", передает UOL.

По информации источника, 18-летний центральный защитник бразильского клуба заинтересовал чемпионов Украины, которые готовы сделать предложение по футболисту в ближайшее трансферное окно. Однако сумма трансфера может стать неподъемной для "Бело-синих", ведь боссы "Палмейраса" хотят получить за перспективного игрока до € 10 млн.

В текущем сезоне Ренан сыграл 9 матчей за взрослую команду "Палмейраса", отметившись одним голом. Его контракт с клубом действует до 1 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 750 тысяч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" заинтересовалось бразильским нападающим.