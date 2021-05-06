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Луческу нашел бразильца для "Динамо"

Луческу нашел бразильца для "Динамо"
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram renatokayzer

Руководство "Динамо" после весьма успешной кампании 2020/21 планирует провести активную трансферную политику. Об этом сообщает calciomercato.

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По информации источника, главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу лично заинтересован в подписании 25-летнего бразильского нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Ренато Кайзера. По мнению Мистера, данный футболист значительно разнообразит атаку киевлян.

Кайзер является воспитанником "Васко да Гамы". В "Атлетико Паранаэнсе" он перешел из "Крузейро" в 2020 году за € 775 тысяч. На данный момент Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,30 млн.

"Телеграф" напоминает, что в предпоследнем туре чемпионата Украины сезона 2020/21 "Динамо" не сумело обыграть "Мариуполь". К слову, команда Луческу впервые в сезоне играла в третьем комплекте формы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, ФК Атлетико Паранаэнсе, Ренато Кайзер.
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