Луческу нашел бразильца для "Динамо"

Руководство "Динамо" после весьма успешной кампании 2020/21 планирует провести активную трансферную политику. Об этом сообщает calciomercato.

По информации источника, главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу лично заинтересован в подписании 25-летнего бразильского нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Ренато Кайзера. По мнению Мистера, данный футболист значительно разнообразит атаку киевлян.

Кайзер является воспитанником "Васко да Гамы". В "Атлетико Паранаэнсе" он перешел из "Крузейро" в 2020 году за € 775 тысяч. На данный момент Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,30 млн.

"Телеграф" напоминает, что в предпоследнем туре чемпионата Украины сезона 2020/21 "Динамо" не сумело обыграть "Мариуполь". К слову, команда Луческу впервые в сезоне играла в третьем комплекте формы.