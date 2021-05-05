"Динамо" сыграет в зеленом, чтобы избежать штрафа (фото)

В среду, 5 мая, "Динамо" в рамках матча 25-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 примет "Мариуполь", а сыграет киевская команда в зеленых цветах. Данный комплект формы был выбран "Бело-синими" из-за возможных штрафных санкций, сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside".

По информации источника, киевский клуб обязан сыграть в каждом из трех комплектов формы от New Balance на протяжении сезона, чтобы избежать штрафных санкций от производителя формы. Таким образом, в предпоследнем туре болельщики "Динамо" не увидят на футболистах любимой команды традиционных цветов. Полевые игроки киевлян выйдут на поле в черно-зеленых футболках, а вратарь - в сером.

"Консерватизм, основанный на утверждении, что "Динамо" - это исключительно "Бело-синие", в нынешние времена неуместен", - гласит источник.

Вот в таких цветах сыграют "Динамо" и "Мариуполь":

Отметим, матч "Динамо" - "Мариуполь" начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" забил роскошный гол рабоной.