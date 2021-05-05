Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зина, пиво все ближе: в сети припомнили обещание украинца из "Ман Сити" на случай победы в Лиге чемпионов
Зина, пиво все ближе: в сети припомнили обещание украинца из "Ман Сити" на случай победы в Лиге чемпионов
Украинский футболист оформил хет-трек в экзотическом чемпионате (видео)
Украинский футболист оформил хет-трек в экзотическом чемпионате (видео)
Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой
Украинский футболист больше тайма играл со сломанной ногой
"Динамо" - "Мариуполь": онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины
"Динамо" - "Мариуполь": онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

"Динамо" сыграет в зеленом, чтобы избежать штрафа (фото)

"Динамо" сыграет в зеленом, чтобы избежать штрафа (фото)
12:48 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 5 мая, "Динамо" в рамках матча 25-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 примет "Мариуполь", а сыграет киевская команда в зеленых цветах. Данный комплект формы был выбран "Бело-синими" из-за возможных штрафных санкций, сообщает telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Динамо" - "Мариуполь": онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

По информации источника, киевский клуб обязан сыграть в каждом из трех комплектов формы от New Balance на протяжении сезона, чтобы избежать штрафных санкций от производителя формы. Таким образом, в предпоследнем туре болельщики "Динамо" не увидят на футболистах любимой команды традиционных цветов. Полевые игроки киевлян выйдут на поле в черно-зеленых футболках, а вратарь - в сером.

"Консерватизм, основанный на утверждении, что "Динамо" - это исключительно "Бело-синие", в нынешние времена неуместен", - гласит источник.

Вот в таких цветах сыграют "Динамо" и "Мариуполь":

Отметим, матч "Динамо" - "Мариуполь" начнется в 14:00 по киевскому времени. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Динамо" забил роскошный гол рабоной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 543

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа Неймара?: Фернандиньо актерскими способностями "удалил" звезду ПСЖ (видео)
02 Датский спортсмен на соревнованиях в Киеве подхватил коронавирус и улетел домой в капсуле (фото и видео)
03 "Ман Сити" - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев (видео)
04 "Манчестер Сити" - ПСЖ: Марез сделал дубль, голевую контратаку начал Зинченко (видео)
05 "Ман Сити" впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов: видеообзор матча с ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь