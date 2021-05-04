"Динамо" - "Мариуполь": онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

В среду, 5 мая, "Динамо" в рамках матча 35-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимает "Мариуполь". Встреча состоится в Мариуполе на стадионе имени Бойко, начало поединка в 14:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна видео онлайн-трансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Мариуполь" от Football Hub:

Киевляне подходят к игре в статусе чемпиона страны и турнирных целей не преследуют, а вот приазовцы при самых худших раскладах могут еще опуститься на последнее место и покинуть УПЛ. Поэтому "Мариуполь" явно попытается отобрать очки у обладателя золотых наград УПЛ. В то же время "Бело-синих" на следующей неделе ожидает финал Кубка Украины, а потому главный тренер столичной команды Мирча Луческу может в оставшихся двух турах прибегнуть к широкой ротации состава, что может отразиться на результатах команды.

"Телеграф" напоминает, что в 24-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" проиграл "Львову", а "Динамо" уничтожило "Ворсклу".